Bursalı Elif Azra Bulut'a kendi kök hücresi nakledildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lenf kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Azra Bulut'tan sevindiren haber geldi. Kendisinden alınan kök hücresiyle yeniden hayata tutundu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut (20), yaz döneminde geldiği memleketi İnegöl'de aniden rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lenf kanseri teşhisi konulan genç kız, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Okuluna ara vermek zorunda kalan Elif Azra Bulut için herkes sefer oldu. Aranan kök hücre bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine tedavi gördü Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi'nde kendisinden alınan kök hücre donduruldu. Yapılan işlemler sonucu kök hücre nakledildi. Şuanda tedavisi devam Azra'nın durumu iyi olduğu öğrenilirken, Baba Tahir Bulut kızının sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin hastanede sürdüğünü bu süreçte bizlere destek veren dua eden herkese çok teşekkür etti.