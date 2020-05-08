Bursalı Emre'ye beyaz perdede önemli görev

Bursalı yönetmen Emre Ökten'in yaptığı filmler dünyaca ünlü ödüllere layık görüldü. 5 Dakika adlı kısa filmle Seul Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görülen Ökten'in son yaptığı iki kısa film de St. Louis Film Festivali'nden en iyi animasyon kısa film ödülünü kazandı. Ökten şimdi Hollywood'un önde gelen stüdyolarından biri olan Warner Bros için çalışmaya başladı

Bursa Anadolu Lisesi mezunu olan Emre Ökten, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimine başladı. İlerleyen senelerde bilgisayar mühendisliği çift anadal ve Medya ve Görsel Sanatlar yandalı ile mezun oldu. Görsel inovasyona önem vererek kısa film, reklam ve müzik videosu işlerinde görüntü yönetmenliğine başlayan Emre Ökten, aynı zamanda uluslararası bir doğa belgeselinde kamera operatörü olarak çalıştı.

Yüksek lisans için ABD'nin önde gelen sinema okullarından USC'ye kabul alan Emre 2016'da Los Angeles'a taşındı. Burada sinematografi eğitimine devam ederken görüntü yönetmenliğini yaptığı filmler ABD ve dünyada çeşitli festivallerde gösterildi ve Youtube gibi online platformlarda milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Çektiği ‘5 Dakika' adlı kısa filmle Seul Uluslararası Film Festivali'nde en iyi sinematografi ödülü alan Emre, 3 boyutlu animasyona dair tutkusunu takip ederek bu alanda kısa filmler de yaptı. Son yaptığı ‘İki' isimli kısa film, Akademi tarafından ödüle layık görüldü ve St. Louis Film Festivali'nden en iyi animasyon kısa film ödülünü aldı.

2019 yılında sinematografi yüksek lisansını tamamlayan Emre, sanal sinematografi alanında, Hollywood'un önde gelen stüdyolarından biri olan Warner Bros için çalışmaya başladı. Emre bu günlerde Los Angeles'ta çeşitli görsel çalışmalar yapmaya devam ediyor.