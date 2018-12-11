Bursalı firmalar yeni ihracat kapılarına yelken açtı

2018 yılında 2 alım heyeti ile gıda sektörünün dış ticaretine büyük katkı sağlayan BTSO, Mart 2019'da yapılacak yeni organizasyon için de kolları sıvadı.

Geçen ay Gıda UR-GE Alım Heyeti organizasyonuyla 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, bu organizasyon sayesinde 1.000'in üzerinde yeni iş görüşmesinin yapılmasına öncülük etti. Başarılı geçen organizasyonun ardından ilk değerlendirme toplantısı Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ve organizasyonda yer alan firmalar katıldı.

Aytuğ Onur, BTSO'nun UR-GE projelerindeki başarılı performansıyla Türkiye'deki oda ve borsalara model olmayı başardığını söyledi. 14 ayrı UR-GE; 1 HİSER Projesiyle sektörlerin rekabetçi kimliğini güçlendiren adımlar attıklarını kaydeden Onur, Gıda UR-GE Projesi'nin de sektörün ihracatına ciddi katkı sağladığını vurguladı. Organizasyona iştirakin iki kat arttığını dile getiren Onur, “Sektörümüz UR-GE projeleri ile ciddi iş bağlantıları kuruyor. Birçok firmamız farklı ülkelerde ihracat yapmaya başladı. 2019 yılında yapılacak yeni alım heyeti organizasyonu için çalışmalarımıza başladık. BTSO olarak firmalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Gıda UR-GE alım heyeti programına yurt dışından önemli alıcıların geldiğini hatırlattı. Suudi Arabistan'dan 14, Pakistan'dan 12, BAE'den 10, Irak ve Katar'dan 9 olmak üzere Avrupa ve Kuzey Afrika'dan önemli alıcıların Bursalı firmalarla buluştuğunu dile getien Sayılgan, “Türkiye'nin önemli gıda üretim merkezlerinden olan Bursa'nın sahip olduğu potansiyeli ihracata da yansıyor” dedi.

Alım heyeti organizasyonuna katılan firmalardan Capri Soğutma Genel Müdürü Mehmet Topak, gıda sektörüne soğutucu ürünler üreten bir firma olduklarını belirterek, 70 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren Kardost firması sahibi İbrahim Efecan, ilk defa Gıda Ur-Ge alım heyetine katıldığını belirterek, organizasyonun firması açısından olumlu geçtiğini söyledi.