Bursalı firmaya Antalya'da Gıda Fuarı'nda yoğun ilgi

Ş. bünyesinde, yeni nesil beslenme alışkanlığı olarak adlandırılan Ev Dışı Tüketim (EDT) alanında faaliyet gösteren Doybox Gıda, ürünlerini Türkiye'nin en büyük gıda fuarlarından biri olan Antalya Gıda Fuarı'nda (ANFAŞ) vitrine çıkardı. BİDAA markasıyla pazarda yer alan EDT ürünleri ziyaretçilerden ilgi gördü.

Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 28. FoodProduct (Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı), yurtiçinden ve 45 yabancı ülkeden 45 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 450 firmanın yer aldığı fuarda Yankı Yemek AŞ'nin iştiraki Doyboox AŞ de stant açarak, BİDAA markasıyla pazara sunduğu ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Fuara ve sektörel pozisyonlarına dair değerlendirmelerde bulunan Doybox Gıda Operasyon yöneticisi ve Gıda Mühendisi Esranur Koçi, hazır paket yemek sektöründe iddialı olduklarını, müşterilerine kaliteli ve ev yemeği lezzetinde ürün sunduklarını söyledi.

Doybox Gıda'nın arkasında 30 yıllık birikimi bulunan Yankı'nın bulunduğunu hatırlatan Koçi, bu güvenceyle yeni nesil besleme alışkanlığına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Potansiyel müşterilerinin restoranlar, oteller, ofisler, fabrikalar ve doğrudan tüketiciler olduğuna değinen Koçi, sektörel gelişmeleri yakından takip etme ve pazar payını genişletmeye yönelik organizasyonlarda yer almak istediklerini söyledi. Antalya Gıda Fuarı'nın kendileri için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Esranur Koçi, sektörle ilgili fuarları ve gelişmeleri yakından takip etmenin ürünlerinin geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunacağını kaydetti. EDT olarak adlandırılan yeni nesil tüketim alışkanlığının giderek yaygınlaştığının altını çizen Koçi, “Bunun en önemli nedeni, hazır paket yemek kullanmanın zaman ve emek tasarrufu sağlaması. BİDA markasıyla pazara sunduğumuz ürünlerimizde kalite ve lezzeti her zaman ön plana alıyoruz. Ayrıca ürünlerimizin besin değerini kaybetmemesi için gerekli pişirme ve paketleme tekniklerini eksiksiz olarak uyguluyoruz. Hiçbir koruyucu ve katkı maddesi kullanmadan ürettiğimiz ev yemeği lezzetindeki ürünlerimiz, her geçen gün daha çok talep görüyor. Fuarda gördüğümüz ilgi, doğru yatırım yaptığımızın bir göstergesidir. Fuarlarda bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz” dedi.