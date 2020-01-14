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Bursalı gaziye coşkulu karşılama

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/PYD-YPG’li teröristlerden arındırılan Resulayn’daki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, tedavisinin ardından memleketi Bursa’da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristlerden arındırılan Resulayn'daki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, tedavisinin ardından memleketi Bursa'da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.


Ekim ayında çıkan çatışmada yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Gazi Uzman Çavuş İbrahim Karpuz, tedavi sonrası memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı çayırlı köyüne geldi. Gazi İbrahim Karpuz'u memleketinde Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Lütfi Kocamanoğlu, İlçe Jandarma komutanı Barış Ünver, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, sivil toplum örgütlerinin başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş karşıladı.


Gazi İbrahim Karpuz'un evli ve 2 kız 1 erkek çocuk babası olduğu öğrenildi.

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