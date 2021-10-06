Bursalı genç ressamlar yarışıyor

Özhan Marketler Zinciri'nin ilköğretim okulu öğrencileri için düzenlediği resim yarışmasına başvurular başladı. Cumhuriyet Bayramı etkinliği olarak planlanan yarışmanın konusu ‘Cumhuriyet Benim' olarak belirlendi. Sadece öğrencilerin katılabildiği yarışmada 3000 lira değerinde alışveriş çeki ödül olarak verilecek.

Market Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz resim yarışması hakkında verdiği bilgide şu cümlelere yer verdi;

“Bu etkinlikle geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı hem sanata teşvik etmek hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmayı hedefledik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapsamında düzenlediğimiz yarışmamızın ana temasını, 'Cumhuriyet Benim' olarak belirledik. Bu temada şimdiden çok güzel resimler ulaşmaya başladı.”

Öğrenciler, belirlenen temada serbest teknikle çalıştıkları resimlerin fotoğrafını çekerek 27 Ekim 2021 tarihine kadar bilgi@ozhan.com.tr mail adresine, ad-soyad ve veli bilgileriyle birlikte e-postayla göndererek yarışmaya katılabilecek. Detaylı bilgi ve şartname için www.ozhan.com.tr adresi ziyaret edilebilir. 1-2-3-4. sınıflar ve 5-6-7-8. sınıflar olmak üzere 2 kategoriye ayrılan yarışmada, birincilere 750 TL, ikincilere 500 TL ve üçüncülere 250 TL değerinde Özhan alışveriş çeki ödülü verilecek.