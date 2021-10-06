Bursalı genç ressamlar yarışıyor

Özhan Marketler Zinciri'nin ilköğretim okulu öğrencileri için düzenlediği resim yarışmasına başvurular başladı.

Market Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, resim yarışması hakkında bilgi vererek, “Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı hem sanata teşvik etmek hem de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmayı hedefledik. Yarışmamızın konusunu “Cumhuriyet Benim” olarak belirledik” diye konuştu.

Öğrenciler, belirlenen temada serbest teknikle çalıştıkları resimlerin fotoğrafını çekerek 27 Ekim 2021 tarihine kadar bilgi@ozhan.com.tr mail adresine, ad-soyad ve veli bilgileriyle birlikte e-postayla göndererek yarışmaya katılabilecekler. Detaylı bilgi ve şartname için www.ozhan.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

1.2.3.4. sınıflar ve 5.6.7.8. sınıflar olmak üzere 2 kategoriye ayrılan yarışmada birincilere 750 TL, ikincilere 500 TL ve üçüncülere 250 TL değerinde Özhan alışveriş çeki ödülü verilecek.