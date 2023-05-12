Bursalı Gençler, Avrupa Günü'nde eğitim imkânlarını keşfetti

Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı Avrupa Günü dolayısıyla Bursa AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Tanıtım Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu'nun finansal desteği ile uygulanmakta olan, Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın desteklenmesi projesinde 1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi'nin her yıl 9 Mayıs'ta ‘Barış, birlik ve beraberlik içinde yaşamak' sloganıyla tüm dünyada kutlanan Avrupa Günü çerçevesinde gerçekleştirdiği ‘AB Eğitim ve Gençlik Programları Tanıtım Buluşması' etkinliğine liseli öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi.

‘Birlikte güçlüyüz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü yapan BTSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Hasan Erdem, açılış konuşmasında “AB'nin sunduğu ayrıcalıklı eğitim fırsatlarını üniversite hazırlığında olan gençlerimiz yakından takip etmeli. Yurt dışında eğitim imkanlarını araştırmaya başlamak, ilk adımı atmaktır. Gençlerimizin kariyer planlamasında önemli bir yer tutacak bu adım, geleceklerini şekillendirme noktasında ışık tutacaktır. AB Bilgi Merkezi olarak bizler de etkinliklerle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘Geleceğinizi daha iyi şekillendirebilirsiniz'

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da AB tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda hazırlanmış ERASMUS ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi birçok projenin, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Karpat, “Avrupa Birliği'ne aday ülke olmamız ve ekonomik iş birliği başta olmak üzere birçok noktada bağımızın bulunması, bu bölgeyi daha cazip kılıyor. Eğitim hayatınız boyunca hatta mezun olup iş sahibi olduğunuzda Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi biri ile bağlantı kurma ihtimaliniz çok yüksek. Geleceğinizi şekillendirmeye başladığınız bu dönemlerde, ilk iş olarak eğitiminize odaklanmalı, yurt dışındaki gerek değişim programları, gerekse gençlik projelerini araştırarak bu fırsatları kaçırmamalısınız” şeklinde konuştu.

‘Kariyerinize önemli katkılar sağlar'

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Erkoç da, gençlerin yurt dışı eğitim imkanlarından yaralanması halinde kariyer yolculuğunda önemli avantajlar sağlayacağını dile getirdi. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin bu anlamda iyi değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Erkoç, “Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki eğitim her ne kadar farklı olmasa da, imkanlar ve fırsatlar noktasında büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Özellikle lisans eğitimi alan öğrenciler için yabancı dil ve kariyer planlaması noktasında ERASMUS programları için araştırmalar yapmalısınız. Eğitim aldığınız alanda staj yapmak, yeni insanlarla tanışmak ve iş imkânlarından faydalanabilmek için yurt dışında eğitim size büyük kolaylıklar sağlayacak” ifadelerini kullandı. Soru-cevap şeklinde devam eden programda öğrenciler, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları hakkında bilgi ve deneyim sahibi oldu.