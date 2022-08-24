Bursalı gençler sınırları aşıyor

“Gençlik Bursa'da Yollarda” projesiyle eğitim için şehir dışından gelen gençlere ücretsiz turlarla kentin tarihi, doğal ve turistik mekanlarını tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursalı gençlere Türkiye'yi tanıtıyor.

Üniversite hazırlık kurslarından farklı sportif aktivitelere, sosyal kültürel etkinliklerden burs desteklerine kadar her alanda gençlere ayrıcalıklı imkanlar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Dışı Tematik Kamp Programı çerçevesinde Bursalı gençleri Nevşehir, Bitlis-Ahlat, Diyarbakır ve Çanakkale'ye götürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ve 20 Mayıs'ta başlayan kamplar, 21 Kasım'da son bulacak. 12 dönemden oluşan kamp, 6 dönem kız ve 6 dönem erkek olmak üzere 4 gün süreyle Nevşehir, Bitlis-Ahlat, Diyarbakır ve Çanakkale illerinde gerçekleştiriliyor. Her kamp dönemi için 41 kişiden oluşan kontenjanla dönem sonunda 16-22 yaş arası toplam 492 Bursalı genç bu projeden yararlanmış olacak.

Yeni kültürler ve yeni coğrafyalar keşfeden gençler, tarihi ve doğal güzelliklere tanık olurken, ulaşım, konaklama, yeme içme dahil her türlü etkinlik ve aktiviteden ücretsiz yararlanıyor. Kamplardan faydalanmak isteyen gençler için kayıtlar Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden kamp.bbbgenclikkulubu.com adresinden alınıyor.