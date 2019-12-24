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Bursalı güreşçilerden 2 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Ankara’da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda iki madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Ankara'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 80 takımdan 443 sporcu mücadele etti. Bursa ekibinin 20 sporcuyla yer aldığı organizasyonda 86 kiloda Burak Şahin ve 74 kiloda Tarık Gür üçüncü olarak yeşil-beyazlılara iki bronz madalya kazandırdı. 57 kiloda Emre Şahin ile beşincilik ve 65 kiloda Duhan Hançerli ile onunculuk derecesi elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takımlar sıralamasında 42 puan toplayarak dokuzuncu oldu.

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