Bursalı hacı adayları mukaddes topraklara uçtu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Suudi Arabistan’a gidecek kafilede yer alan hacı adayları, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan dualar ve göz yaşlarıyla uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek kafilede yer alan hacı adayları, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan dualar ve göz yaşlarıyla uğurlandı.
Türk Hava Yolları'nın Airbus 330 tipi yolcu uçağı ile Bursa-İznik-Yenişehir bölgesindeki 249 hacı adayı Yenişehir Havaalanı'ndan yola çıktı. Yenişehir Havaalanı'nda bir araya gelen Bursa bölgesindeki hacı adayları, Airbus 330 tipi yolcu uçağı ile Medine'ye uçtu.