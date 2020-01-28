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Bursalı hayırseverler Etiyopya'da açtıkları su kuyusu ile gönülleri fethetti

Bursa’da Vatan ve Gülbahçe Mahalleleri Platformu’nun ortak organizasyonuyla Etiyopya’ya su kuyusu açıldı.

Bursa'da Vatan ve Gülbahçe Mahalleleri Platformu'nun ortak organizasyonuyla Etiyopya'ya su kuyusu açıldı.


Bursa'nın Vatan ve Gülbahçe Mahalleleri Platformunun ortak organizasyonuyla Etiyopya'nın Oromia bölgesi Çançun köyüne su kuyusu yaptırıldı. 200 haneli ve bin 600 kişilik köyde açılan su kuyusu, vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Tamamı Müslüman olan bölgede suya hasret kalan Etiopyalılar, yetkililere teşekkür etti.


Hedeflerinin mağdur ve mazlum insanlara umut olmak olduğunu ifade eden Vatan Platformu Başkanı Bünyamin Özaslan, "Böyle bir güzel hayrı işlememize vesile olan Vatan ve Gülbahçeli hayırsever halkına teşekkür ederim. Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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