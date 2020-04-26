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Bursalı hemşire 7 günlük tedavinin ardından taburcu oldu

Bursa’da korona virüse yakalanıp, tedavilerinin tamamlanması sonrası sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu ediliyor.

Bursa'da korona virüse yakalanıp, tedavilerinin tamamlanması sonrası sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu ediliyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 42 yaşındaki Şule Aktaş da 7 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenerek, çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.


Gemlik Devlet Hastanesi'nde 18 yıldır görev yapan hemşire Şule Aktaş, şikayetlerinin artması nedeniyle geçen hafta çalıştığı hastaneye başvurmasının ardından yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan Aktaş, 7 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. 14 gün evde izolasyonda kalacağı bildirilen ve mesai arkadaşlarının oluşturduğu alkış koridorundan geçen Aktaş, “7 günlük tedavi sonrası emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız burada, lütfen siz de bizim için evde kalın” dedi.

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