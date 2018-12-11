Bursalı kadınlardan Van'daki çocuklara gönül köprüsü

Bursa Fethiye Kadınları Dayanışma ve Kültür Derneği Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımında bulundu.

Bursa Fethiye Kadınları Dayanışma ve Kültür Derneği, soğuyan havalar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Van'da ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımında bulundu. Eğitim hayatlarına daha iyi bir şekilde devam etmelerini sağlamak için köy çocuklarına bot hediye ettiler.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van'da bulunan köy çocuklarına yardımda bulunan Bursa Fethiye Kadınları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hamiyet Emirağaoğlu, "Varlığı yokluğu paylaş sloganı ile çıktığımız bu yolda, bu seferde Van ilinde bulunan köy çocuklarımıza, eğitim hayatlarına daha iyi bir şekilde devam etmelerini sağlamak amacıyla botlar hediye ettik. Bizi sosyal sorumluluk projelerinde en çok duygulandıran ve sevindiren çocuklarımızın yüzlerinde ki o masumiyet ve sevinci görmek. Bu sevinç her zaman bize ilham kaynağı olacak ve Batıdan doğuya gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.