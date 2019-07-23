Bursalı karateciler başarıya doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate takımı, Çanakkale'de düzenlenen 'Çanakkale Açık 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini Anma Karate Şampiyonası'nda ferdi 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Büyükşehirli sporcular ayrıca Genç Erkeklerde birincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ‘Çanakkale Açık 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini Anma Karate Şampiyonası' Çanakkale'de yapıldı. Anafartalar Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 42 şehirden 78 kulüp ve bin 30 sporcu katıldı.

Turnuvaya 11 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde sporcular Sıla Balkan, Emir Buğra Gencan birincilik, Hakan Çelik, Ali Güney ikincilik ve Bengisu Çelik ile Batun Pargan üçüncülük madalyası kazandı. Genç Erkekler takım yarışmasında Batun Pargan, Hakan Çelik, Emir Buğra Gencan ve Görkem Boyacıoğlu ile mücadele eden Bursa ekibi tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kupasına ulaştı.