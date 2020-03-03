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Bursalı karatecilerden 9 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları Trakya Karate Ligi’nde 9 madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları Trakya Karate Ligi'nde 9 madalya kazandı.


Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Trakya Karate Ligi 2020 Süleymanpaşa Etabı Tekirdağ'da tamamlandı. Tekirdağ Atatürk Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 1200 sporcu madalya için kıyasıya mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 20 sporcuyla yer aldığı turnuvada Samet Karagöz, Rojbin Yalçın, Sıla Balkan birincilik, Ayşenaz Kazzaz, Feyzanur Ablay ikincilik, Zeynep Söylemez, Hikmet Kaan Ergül, Abdullah Talha Baş ve Yusuf Altın ise üçüncülük madalyası kazandı.


Turnuva sonunda 3 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyası kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 9 madalya ile Trakya Ligi Süleymanpaşa etabının en başarılı takımları arasında yer aldı.

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