Bursalı konfeksiyoncuların Kuzey Afrika çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) UR-GE projeleri kapsamında Fas'ı ziyaret eden bebe ve çocuk konfeksiyoncuları, Kazablanka'da 2 bin iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığının destekleriyle bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe iki Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi'ni (UR-GE) aynı anda yürüten BTSO, üyelerini iki UR-GE projesinin ortak faaliyeti kapsamında 10-13 Aralık tarihleri arasında Kuzey Afrika'ya taşıdı. Bursalı bebe-çocuk üreticilerinden oluşan 120 kişilik heyetin Fas ekonomisinin lokomotif kenti Kazablanka'da sergiledikleri ürünler büyük ilgi gördü. BTSO üyeleri, Fas'taki ikili iş görüşmeleri kapsamında yaklaşık 2 bin iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fas'ta faaliyet gösteren iş insanları, Bursa ürünlerinin uygun fiyat ve yüksek kalite ile fark oluşturduğunu belirtti. Bursa iş dünyası temsilcileri de yaptıkları görüşmelerin yeni işbirliklerine yol açacağı görüşünde birleşti.

Faslı Tüccarların Ulusal Birliği Genel Sekreteri Ahmed Elhaimeur, sergilenen ürünlerin kaliteli olduğunu vurgulayarak, “Türk ürünlerinin burada kolaylıkla satılacağını düşünüyorum. Burada hem bebekler hem de çocuklar için zengin bir ürün yelpazesi var. Organizasyonu yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah bu programların yenilerini gerçekleştirirsiniz. Farklı şehirlerde yapacağınız organizasyonlar da Türk firmalarıyla aramızdaki ticaretin artmasına imkan sağlayacaktır” dedi.

Fas'ta bebe-çocuk giyim sektöründe yaklaşık 30 mağazaları bulunduğunu belirten Said El Hanachi de, “Son dönemde Türkiye'den ürün tedarik etmeye başladık. Aldığımız ürünleri çok kısa bir süre içerisinde sattık. Burada sergilenen ürünlerin kalitesi ve bizlere sunulan fiyatlar da çok iyi. Oldukça olumlu görüşmeler yaptık. Birkaç firmaya siparişlerimizi de verdik. İnşallah 9-12 Ocak tarihlerinde Junioshow için de Bursa'da olacağız” dedi.

Sektörde faaliyet gösteren Rhali firmasının sahibi Tahar Farih Rhali, düzenlenen organizasyon için Ticaret Bakanlığına ve BTSO'ya teşekkür etti. Rhali, “Aramızdaki kültürel ve tarihsel yakınlıkla çok daha güçlü bir ticaretin oluşacağına inanıyoruz. Daha önce İstanbul'daki firmalarla da çalışmıştık. Burada Bursa firmalarıyla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ocak ayında Bursa'da gerçekleştirilecek Junioshow'u da ziyaret etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

BTSO'nun UR-GE üye firmalarından Cumino Kids'in sahibi Ezgi Danişmend Çetinel, Juniokids kurumsal kimliğiyle uluslararası pazarlarda her geçen yıl daha da etkin hale gelen UR-GE projesinin yeni üyeleri arasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çetinel, “UR-GE projeleri, markamıza, şehrimize ve ülkemize çok büyük değer katıyor. BTSO liderliğinde gerçekleştirilen projelerin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kapsamda yaptığımız iş görüşmeleri de oldukça iyi geçti. Odamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Gocoland firmasının sahibi Gülşah Özbay da sektörde 2010 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladıklarını söyledi. Kuruluşlarından kısa bir süre sonra ihracata başladıklarını belirten Özbay, “BTSO'nun projeleriyle ihracat odaklı çalışmalarımız daha da ivme kazandı. Görüşmelerimiz beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşti. Bu kadar yoğun ilgi ve yüksek talebi beklemiyorduk. Bu görüşmelerin pek çoğunun ticarete yansıyacağına da inanıyorum. BTSO'ya teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.