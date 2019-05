Bursalı liseliler ülkemizi temsil etti

Dünya'nın en büyük araştırma proje yarışması olan INTEL Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışmasında (INTEL-ISEF) bu yıl matematik alanında ülkemizi Bursa TOFAŞ Fen Lisesi öğrencisi İbrahim Muhammed Çevik temsil etti. Amerika'da gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciyle birlikte, Güzide Hafız Kız AİHL fizik öğretmeni Hakan Özkaynak da davet edildi.

Amerika'da gerçekleştirilen INTEL-ISEF yarışmasına matematik alanında katılma hakkı elde eden Bursa TOFAŞ Fen Lisesi öğrencisi İbrahim Muhammed Çevik, ülkemizi başarıyla temsil etti. Organizasyona 80 ülkeden yaklaşık bin 700 yarışmacı katıldı. Başarılı öğrenci, projesi matematik alanında olmasına rağmen geliştirdiği siber güvenlik uygulaması ile mühendislikte eğitim veren Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Avusturalya'ya kadar birçok üniversiteden görüşme teklifleri aldı.

Başarılı öğrenci İbrahim Muhammed Çevik ile beraber INTEL tarafından davet alan fizik öğretmeni Hakan Özkaynak da Arizona Eyaletinin Phoenix kentinde 10 gün süren birçok eğitime katılma fırsatı buldu. Özkaynak, elde ettiği bilgi ve deneyimlerini Bursa Öğretmen Akademisi'nde atölye çalışmalarında paylaşacak ve daha çok öğretmene aktaracak.

“Bilim serüveni yol gösterecek”

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu dünya, artık bir önceki on yıldan daha küçük. Bu tür fırsatları yakalamanın artık daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilimizde proje tabanlı öğrenme konusunda çok güzel bir örnek olan bu proje serüveninin, birçok öğrenci ve öğretmenimize yol göstereceğine inanıyorum.” dedi.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında öğretmen eğitimlerinin ön plana çıktığını da ifade eden Dülger, öğretmen eğitimlerine önem verdiklerini ve öğretmenleri desteklediklerini, Bursa Öğretmen Akademisi'nde atölye çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Her yıl düzenlenen INTEL- ISEF (International Science and Engineering Fair: Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması) üniversite öncesi eğitimde dünyanın en büyük uluslararası araştırma yarışması olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin birbirinden ilginç projelerini sergilediği yarışmada Society for Science & Public adlı kuruluş tarafından 1950 yılında başlatılan Ulusal Bilim Fuarı (National Science Fair), daha sonra 1958 yılında Japonya, Kanada ve Almanya'nın da katılmasıyla büyüyerek uluslararası bir formata dönüştü. Günümüzde dünya çapında binlerce öğrenci her yıl kendi ülkelerinde yerel kurumların ve okulların desteklediği bilim yarışmalarında mücadele ediyor. Bu yarışmalarda en iyi dereceleri alan öğrenciler de INTEL ISEF'e katılma şansını elde ediyor. Bu anlamda yarışma aslında bir çeşit dünya finali niteliği taşıyor. Dünyanın her tarafından genç dâhileri bir araya getiren INTEL ISEF, projelerini bilim adamlarına sunma ve 5 milyon dolar değerinde ödül ve burs olanakları için yarışma şansı vererek gençlerin başarılarını uluslararası platformda sergilemesine olanak tanıyor. 2002 yılından bu yana Türk öğrenciler de ISEF'te bilimsel projelerle yarışıyor ve ülkemizin adını bilim dünyasına duyuruyorlar.