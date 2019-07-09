Bursalı makineciler Uzak Doğu'ya açıldı

Bursa makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Malezya ve Endonezya'da ikili iş görüşmelerine katıldı.

BTSO, üyelerinin yeni hedef pazarlara açılmalarını sağlayan organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Bursalı firmalar rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. Nüfus yoğunluğu ve gelişen ekonomileriyle makine sektörü açısından cazip bir ihracat pazarı olma potansiyeli taşıyan Malezya ve Endonezya'da düzenlenen etkinliğe Bursa'dan 30 firma temsilcisi katıldı. İki ülkede 70'i aşkın firmayla yüzlerce iş görüşmesi gerçekleştiren Bursalı firmalar, yeni işbirliklerinin temellerini attı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın da yer aldığı BTSO heyeti, etkinlik kapsamında çeşitli resmi ve ticari temaslarda bulundu.

Firmalar Kuala Lumpur ve Cakarta'da ikili iş görüşmelerine katıldı

Uzak Doğu programına Malezya'da başlayan BTSO heyeti, başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğine katıldı. Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın da ziyaret ettiği etkinlikte çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirildi. Program kapsamında Büyükelçi Merve Kavakçı, Malezya İş Adamları ve Sanayicileri Birliği PERDASAMA ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu'nu da ziyaret eden BTSO üyeleri Malezya makine sektörü, pazarda dikkat edilmesi gerekenler ve yatırım imkanlarına ilişkin bilgiler aldı. Malezya'daki temaslarının ardından Endonezya'da programını sürdüren makine sektörü temsilcileri, başkent Cakarta'da Endonezyalı firmalarla bir araya geldi. Endonezyalı firmaların büyük ilgi gösterdiği etkinlik Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İkili iş görüşmelerinin ardından Büyükelçi Mahmut Erol Kılıç'ı makamında ziyaret eden BTSO heyeti, Endonezya Metal Makine Sanayicileri Birliği Federasyonu yetkilileri ile de bir araya gelerek işbirliği imkanlarını görüştü.

“Dünya ticaret ekseni doğuya kayıyor”

Organizasyonu değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO olarak firmaların yeni pazarlara açılmasına ve ticaret hacimlerini artırmasına destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Dünya ticaret ekseninin batıdan doğuya kaydığını belirten Koçaslan, gelişen Asya ekonomilerinin dünya ekonomisinde ağırlığını artırdığını ifade etti. Büyüyen Uzak Doğu pazarının, çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Koçaslan, “Bu kapsamda makine sektöründe Bursa ile Malezya ve Endonezya arasında ilişkileri geliştirmek, şirketlerimiz arasında işbirliği ve ortaklık çalışmalarına zemin hazırlamak için Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle sektörel ticaret heyeti etkinliği düzenledik. Makine sektörümüz için büyük fırsatlar barındıran bu coğrafyada ticaretimizi hızlı bir şekilde artırma şansına sahip olduğumuzu gördük. Bu etkinliğimizdeki temaslarımızın çok yakında somut ticari ilişkilere dönüşeceğine inanıyorum.” dedi.

“Uzak Doğu'da faal olmalıyız”

Heyette yer alan BTSO Meclis Üyesi Yusuf Ertan, Malezya ve Endonezya pazarında coğrafi yakınlık avantajını kullanan Çin ve Japonya'nın güçlü bir konumda bulunduğunu söyledi. ‘Çin ve Japonya ile rekabet etmek zor olsa da bu pazarda aktif olmalıyız.' diyen Ertan, “Uzakdoğu'da tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine devam etmeliyiz. Özellikle Endonezya'da yaptığımız kurum ziyaretlerinde ve iş görüşmelerinde sektörde Türk makinelerine de ihtiyaç olduğu ifade edildi. Makinelerimiz kalite açısından bölge için oldukça cazip durumda. Etkinlikte tanıştığımız firmalarla görüşmelerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Sektör temsilcisi Ali Yiğit Okçal ise Uzak Doğu'nun Avrupa ve Amerika'ya kıyasla zor bir pazar olduğunu belirterek, “Firma olarak kalitemize güveniyoruz. Hem Malezya hem de Endonezya'da sektörün önde gelen firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte olumlu neticeler alacağımızı düşünüyorum.” dedi.