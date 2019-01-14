Bursalı Mehmet Amca'nın Erdoğan sevgisi

Mehmet Amca, bir önceki seçimde de Necmettin Erbakan'ın talebesi olduğunu belirterek, Tarihi Çarşı'da propaganda yapan Saadet Partililere tepki göstermişti.

Geçtiğimiz Haziran ayında Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde Necmettin Erbakan'ın talebesi olduğunu belirten 71 yaşındaki Mehmet Uğur, kendisine broşür vermek isteyen Saadet Partililere tepki göstermişti. Kısa sürede birçok vatandaş Mehmet Dede'nin yanına gelerek alkışlarıyla desteklemişti. Mehmet Uğur, dün gerçekleştirilen AK Parti Bursa Belediye Başkan Adaylarının tanıtıldığı toplantı öncesinde, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sevgisini haykırdı.

Türkiye'nin bütün İslam ümmeti için diri ve beraber olmasını dileyen ve dünyaya İslam'ın hakim olmasını isteyen Mehmet Uğur, “ Dünya lideri, Recep Tayyip Erdoğan Başkomutanımıza Allah uzun ömür versin. Bütün hizmetlerini en güzel şekilde yapıp halkına sunmayı kendine nasip etsin.” diyerek Cumhurbaşkanına olan sevgisini anlattı.

Cumhurbaşkanına selam söyleyen Mehmet, “ Tarihin kalbi Bursa'da atar, altında 70 bin evliya yatar. Evliyaların selamı, Cumhurbaşkanımız, dünya lideri, başkomutan, Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde olsun. Evliyaların, torunlarının oyu, Bursa Büyükşehir Belediye ve tüm belediye başkanları üzerine olsun. Türkiye'nin tamamı huzur, saadet içinde tüm Müslümanların yaşamasını Rabbim nasip etsin.” diye konuştu.