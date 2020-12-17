Bursalı mimar ölümden döndü

Bursa'da kısıtlamaya dakikalar kala evine gitmeye çalışan mimarı denetime hazırlanan polisler kurtardı. Otomobilin altından çıkan alevleri gören trafik ekipleri sürücüyü uyardı. Ön kaputu kilitlenen BMW'nin kaportasını kesen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Bursalı tanınmış mimar Erol Pürcü, Çekirge Mahallesi'ndeki ofisinden 16 BMV 66 plakalı lüks otomobili Özlüce Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Acemler kavşağından dönüş yaptığı sırada BMW marka otomobilin altından alev çıkmaya başladı. Pürcü, otomobilinin motorunun alev aldığının farkına varmadan Acemler BUSKİ önündeki denetleme noktasından geçiş yaptı. Yanan otomobili fark eden bir motosikletli trafik polisi Pürcü'nün peşine takılıp aracın yandığını, acilen otomobili terk etmesini söyledi. Mudanya kavşağına gelmeden aracını sağa çeken mimar Erol Pürcü otomobilden indiğinde gözlerine inanamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca su sıkıp alevlere müdahale etti. Ön kaputu kilitlenen otomobilin kaportasını kesen ekipler yangını söndürdü. İşten çıktığını eve gitmek isterken başına bu olayın geldiğini belirten mimar Pürcü ekiplere teşekkür etti.