Bursalı mobilyacıdan müşterilerine gönüllü doğum koçluğu hizmeti

Bursa'da çeyrek asırdır özel tasarım mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya'nın kurucu ortağı Pervin Katana, müşterilerine doğum koçluğu hizmeti veriyor. Katana, hamile müşterilerin yoğun talep gösterdiği hizmet için herhangi bir ücret talep etmiyor.

Bursa'da özel tasarım bebek, çocuk ve genç odası ürünleri üreten Moremo Mobilya, sektördeki 24. yılında farklı konsepti ile adını tüm Türkiye genelinde duyurmayı başardı. Başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına da mobilya ihracatı yapan Moremo, hamile müşterileri için özel bir projeyi hayata geçirdi.

“Bir Anne Değişirse Çocuk Değişir” anlayışı ile hamile müşterilerine doğum koçluğu hizmeti vermeye başladıklarını kaydeden Pervin Katana, hayattaki en zor şeylerden birisi bir bireyi dünyaya getirip onu yetiştirebilmek olduğunu vurguladı. Katana; “İyi bir anne ya da baba olabilmenin ilk şartı önce kendi kişisel özelliklerimizin, eğitimimizin, ekonomik durumumuzun yeterli olmasıdır. Kişi kendisine yetebiliyorsa ancak bir başkasına faydası dokunabilir ki çocuk sahibi olmak başlı başına ciddi bir sorumluluktur. Kişinin önce kendisi bilinçli olacak ki çocuğunu o şekilde yetiştirsin ve de topluma eğitimli, kültürlü, ekonomik yeterliliği olan, kendi özgüvenini kazanmış, amacı olan, sorup sorgulayan yeni nesiller bıraksın. Aksi takdirde toplumda kendi benliğini kazanamamış, başkaları tarafından yönetilmeye mahkûm varlığı herhangi bir amaca hizmet etmeyen bir birey meydana gelir. Bir bebek doğurmak, onun öz bakımını yapabilmek, onun her türlü derdiyle uğraşabilmek gerçekten sabır, sükûnet isteyen bir şeydir” diye konuştu.

Koçluk hizmeti anne adaylarına iyi hissettiriyor

Hamilelik döneminde anne adayının ruhsal ve bedensel olarak yıprandığına işaret eden Pervin Katana; “Bu dönemde anne adayları aslında sorun olmayan şeylerden sorun çıkartıp hamilelik sürecini hem kendileri hem de sevdikleri kişiler için zehir edebilmektedir. Günümüzde çalışan anne adaylarının çokluğu ve teknolojiye rahatlıkla ulaşabilmeleri durumu daha da sıkıntılı hale getirmektedir. Moremo olarak yıllardır çocukların sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak onların gelişimlerine katkıda bulunacak mobilyalar tasarlıyor ve üretiyoruz. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Bizden sonrası için de bir şeyler yapabilmek bizim için gerçekten çok önemli. Bu bilinçle yolumuza devam ederken, hamilelik dönemlerinde anne adaylarının hayatlarına dokunabilmenin hem kendisinin hem çevresinin hem de dünyaya getireceği bireyin hayatını olumlu yönde etkileyeceğini düşündük. Bu dönemde anne adaylarımıza yol arkadaşı olabilmek istedik” dedi.

"İşimizi ticari kaygılarla yapmıyoruz"

Müşterilerinden hizmetle alakalı ciddi bir talep geldiğini açıklayan Moremo Kurucu Ortağı Pervin Katana; “Uzun yıllardır gönüllü olarak kariyer koçluğu yapıyorum. İşimi daha iyi yapabilmek için işletme ve halkla ilişkiler bölümünü bitirdikten sonra şu anda hedeflerim doğrultusunda çocuk gelişimi okuyorum. Doğum koçluğu eğitimi aldım. Moremo olarak yaptığımız işin sadece ticari kaygılarla yapılmaması gerektiğine gönülden inanıyorum. Çocukların odaları onların bir numaralı sosyal alanları. Bizler onların odalarını dekore ederek çocukların hayallerine dokunuyoruz. Gelişimlerini etkiliyoruz. Bana göre çocuk odası mobilya kavramının çok ötesinde. Ticari mantıkla kesinlikle yapılmamalı. Bilinçsiz üreticiler ve satıcılar tarafından üretilip anne ve babalar tarafından bilinçsiz olarak yapılan alışverişler çocuklarınızda özellikle sağlık alanında telafisi olmayan sorunlar yaratabilir. Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında çocuk odalarını dekore ettiğimiz annelere gönüllü olarak doğum koçluğu hizmetini hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.