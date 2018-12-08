Bursalı mühendislerden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknik gezi

Bursalı inşaat mühendisleri, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknik gezi düzenledi.

İMO Bursa Şubesi, üyelerinin örnek projeleri yerinde görmelerini sağlamak için teknik gezilerini sürdürüyor. Mühendisler, tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olarak literatüre geçecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesine teknik gezi düzenledi. Gelibolu'daki kule keson temellerinin imal ve inşaa edildiği kuru havuz şantiyesini ziyaret eden inşaat mühendisleri Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. Asma Köprü Şefi Kemal Çetin'in sunumuyla proje hakkında bilgi aldılar.

Asma Köprü Şefi Çetin, projenin vizyonunu, ihale bilgilerini, proje yapılanmasını, kapsamını ve otoyol köprü konumunu anlattı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 metre orta açıklık ile dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacağını vurgulayan Çetin, Yap- İşlet - Devret modeliyle yürütülen projenin 88 kilometre ana gövde, 13 kilometrede bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi bulan Malkara - Çanakkale etabını yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en gelişmiş ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgesine otoyol ağı ile kesintisiz erişimi sağlamak, Ege Bölgesi'ndeki turistik yerlere hızlı ulaşım ve tarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla projelerin yürütüldüğünü ifade eden Kemal Çetin, 16 yıl işletme süresi bulunan projenin, maliyetinin yüzde 70'inin asma köprüye ayrıldığını kaydetti.

Köprünün iklim şartları, denizdeki akıntı ve rüzgara unsurları göz önüne alınarak tasarlandığını belirten Kemal Çetin, “Çanakkale çok rüzgârlı bir yer. Akıntı, dalga boyu bizi çok etkiliyor dolayısıyla tüm bu parametrelerle mücadele ederek çalışıyoruz ve ön görülen tarihte köprüyü tamamlamayı planlıyoruz. Çanakkale Köprüsü'nde, ikisi kule ve tabliye, bir tanesi tam ölçekli rüzgar tüneli testi olmak üzere 3 tane test gerçekleştirdik. Rüzgâr, davranışını önceden kestiremediğiniz doğa olayı. Bu tür büyük yapılar için önemli. Masa başında hesap kitap yapıyorsunuz ama rüzgar testine soktuğunuzda başka şeyler çıkabiliyor o nedenle rüzgar etkisi deneme yanılma yöntemi ve rüzgar tüneli testleri ile ortaya çıkan bir olgu. Rüzgar tüneli testleri işin maliyetine ve sıhhatine etki ediyor” dedi.

Çanakkale Köprüsü'nün inşaa edildiği bölgede, Osmangazi Köprüsü'ndeki gibi bir deprem tehlikesi bulunmamasına rağmen deprem analizini yaptıkların anlatan Çetin, zeminin sıvılaşmaya karşı çelik kazıklarla güçlendirildiğini söyledi.

Dünyanın etrafını 4 defa dolanabiliyor

Ana kablonun özelliklerinden de bahseden Çetin, “144 tel demetinden oluşan ana kablodaki her bir teli uç uça eklediğinizde dünyanın etrafını 4 defa dolanacak bir uzunluğa erişmiş oluyorsunuz o da 162 bin 236 kilometreye tekabül ediyor. Osmangazi Köprüsü 80 bin kilometreye tekabül ediyordu. Burada iki katına çıkmış durumda” diye konuştu.

Sunumun ardından, İMO Bursa Şube üyeleri kuru havuzda imalatı devam eden keson kuyu çalışmalarını yerinde inceledi.