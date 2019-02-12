Bursalı öğrencilerden İdlib'e bir TIR dolusu yardım

Bursalı öğrenciler, öğretmenleri ve mahalle sakinleriyle birlikte topladıkları bir TIR dolusu yardım malzemesini İdlib'e gönderdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de destek olduğu yardım TIR'ı İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Öğrenciler, öğretmenler ve mahalle sakinleriyle birlikte battaniye, yatak, mont ve erzak toplandı. Toplanan yardımlar, dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi. Düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, “Suriye'de bir yangın var. Maalesef yıllardır süren bir savaş var. Çoğu insanın ölmesine, sakat kalmasına, yaralanmasına ve büyük bir kısmının yurtlarından göç etmesine sebep oldu. Müslümanlar olarak komşuluk ilişkisi çerçevesinde onlara yardım etmek boynumuzun borcudur. Derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir olarak biz de elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.