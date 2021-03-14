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Bursalı sağlıkçılar için 14 Mart Tıp Bayramı klibi

Tüm dünyada olduğu gibi Bursa’da da 1 yıldır korona virüsle savaş veren sağlıkçıların fotoğraflarından oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da 1 yıldır korona virüsle savaş veren sağlıkçıların fotoğraflarından oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı.


Türkiye'de korona virüs salgını ve mücadelesinin birinci yılını doldurduğu bugünlerde İhlas Haber Ajansı muhabiri Samet Doğru'nun çektiği fotoğraflardan oluşan 14 Mart Tıp Bayramı için hazırlanan klip beğeni topladı. Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 yoğun bakımı üniteleri başta olmak üzere çekilen fotoğraflar sağlıkçıların her alanda zorluklarla çalıştığı anların gösterildiği klibin sonu da sağlık çalışanlarının portrelerinden oluşan fotoğraflarla sona eriyor.

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