Bursalı sağlıkçılardan vatandaşlara 'Evde kal' mesajı

Bursa'da zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan hastane çalışanları, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gemlik Devlet Hastanesi ve Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara “Evde kal” çağrısı yaptı.

Dünya genelinde salgın halde büyüyen korona virüs nedeniyle görev yapan sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladılar. Ellerindeki kağıtlara yazdıkları “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal” yazı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Bursalılara mesaj yolladı.