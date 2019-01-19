Bursalı sanayiciler meslek liseliler için rap söyleyip klip çekti

Kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren iş adamları, projenin açılışını düzenledikleri konserle gerçekleştirdi.

'Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim' sloganıyla gerçekleştirilen gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi oldu. Rap klibi büyük ilgi görürken, konukların isteği üzerine 2 kez gösterildi. Merinos AKKM'de verilen konsere sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.