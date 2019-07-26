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Bursalı şehidin şahadetinin üçüncü sene-i devriyesinde 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde tertiplenen toplu sünnet şöleninde 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tertiplenen toplu sünnet şöleninde 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.


Trabzon Maçka'da 2016 yılında hain pusuda şehit olan polis memuru İbrahim Akın'ın ailesinin yaşadığı Karapınar Mahallesi'nde toplu sünnet şöleni düzenlendi. İbrahim Akın'ın şehadetinin 3. sene-i devriyesinde sünnet cemiyeti tertip edildi. Karapınar Muhtarlığı ve şehit ailesi öncülüğünde, hayırseverlerin katkıları ile toplam 100 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığı sünnet şöleni, Hamitler Mezarlığı'nda şehidin kabri başında Kur'an-ı kerim okunması ile başladı. Şehidin evinin önünde daha sonra mevlit okundu. Program, dualar ve şehit ailesinin ikramları ile son buldu.


Şehit babası Fahat Akın, ''Evladımızın şehadetinin 3. senesinde bizleri yalnız bırakmayan devlet erkânımıza, akrabalarımıza ve komşularımıza yürekten teşekkür ediyorum'' dedi.

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