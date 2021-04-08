Bursalı şehit baba ocağına getirildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın naaşı, helallik için Bursa İnegöl'deki baba ocağına getirildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesi askeri uçakla Yenişehir Havaalanına getirildi. Burada askerlerin omuzlarında ambulansa koyulan Türk bayraklı tabut, ardından şehidin ailesinin yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Şehidin annesi Saniye Çakır tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Babası Hasan Çakır evlerinde taziyeleri kabul ederken, şehidin 2 ay önce nikahlandığı eşi Gülşah Çakır da ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı, düğününü ertelediği öğrenildi. Şehidin cenaze namazı ikindi namazını müteakip OSB Cami'nde kılınacak. Kılınan namazın ardından da İnegöl şehitliğinde toprağa verilecek.

Şehidin annesi Saniye Çakır, aynı birlikte görev yapan arkadaşlarına, "Oğlum nasıl şehit oldu, ölürken annem diye feryat etti mi" diye ağıtlar yaktı.