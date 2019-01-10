Bursalı tamircilerden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz hizmet

Bursa'da elektrikli ev aletleri tamircileri gazi ve şehitlere ücretsiz bakım hizmeti verecek.

Bursa Soğutucu Bobinaj Elektrikli Ev Aletleri Yapımcı ve Onarımcıları Odası, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bursa'da ikamet eden TÜMŞAD üyeleri, teknik servislerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. İmza töreninde konuşan Bursa Soğutucu Bobinaj Elektrikli Ev Aletleri Yapımcı ve Onarımcıları Odası Başkanı Recep Hakan Ziya, “265'e yakın üyeye sahibiz. Beyaz eşya, klima, kombi ve benzeri eşyalarının teknik servisini veren üyelerimiz var. Odamızın üyelerine verilen teknik eğitimlerin yanı sıra bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. ‘Mesleğine sahip çık' kampanyası ile Bursa'da 4 meslek lisesine 80 bin liralık bir destek verdik. Geleceğin teminatı olan gençleri hiçbir zaman unutmadığımızı göstermiş olduk” dedi.

TÜMŞAD ile imzalanan protokol ile Bursa ve merkez ilçelerde bulunan gazi ve şehit yakınlarının beyaz eşya, kombi, klima, televizyon ve benzeri eşyalarına bir yıl boyunca ücretsiz onarım ve bakım yapılacağını belirten Ziya, “Bu vatan canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların yanında olduğumuzu bilmelerini istedik” dedi.

Az üyesiyle böyle bir hizmete vesile olan odanın kendilerini duygulandırdığını belirten BESOB Başkanı Arif Tak, “Allah ölenlere rahmet etsin, geride kalanlara sabırlar versin. Bundan sonra çok daha güzel günler yaşayacağız. Gaziler ve şehit aileleri bizlerin baş tacıdır. Bizim diğer odalarımız başka neler yapabilir? Bunun için çalışmalar yapacağız. Diğer odalarımızın da sahip çıkmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden TÜMŞAD Başkanı Metin Şenol ise, “Bursa gibi Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan şehirde böyle bir hassasiyeti göstermek bizleri duygulandırdı. Bursa'da derneğimiz 1986 yılında faaliyete geçti. 104 yıllık bir dernektir. Burada birbirlerinin yaralarını saran büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.