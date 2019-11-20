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Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursa’da Yüksekoba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek tutuklandı.

Bursa'da Yüksekoba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özyürek tutuklandı.


Millet Mahallesi, Yunuseli ve Hasanağa bölgesinde çok sayıda konut projesi bulunan inşaat firması bir süredir projelerini durdurdu. Maket üzerinden sözleşmelerle konut alan çok sayıda kişi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bursaspor'da daha önce yöneticilik yapan Özyürek, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 48 müşteki ve Özyürek mahkemede ifade verdi. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Özyürek'in tutuklanmasına, kardeşi Murat Özyürek hakkında ise yakalama kararı çıkarttı.

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