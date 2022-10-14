Bursalı usta karikatürist özel bir sergiyle anılıyor

Nilüfer Belediyesi, çağdaş Türk karikatürünün çığır açan ismi Cemal Nadir Güler'i, doğumunun 120. yılında belge niteliğindeki bir sergiyle anıyor.

Nâzım Hikmet Kültürevi, geçmişi günümüze taşıyan, belge niteliğindeki bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Amcabey”, “Efruzbey”, “Dalkavuk”, “Dede ile Torun” gibi tiplemelerin üreticisi Bursalı karikatür sanatçısı Cemal Nadir Güler, doğumunun 120. yılında Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği sergide eserleriyle anılıyor. Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği, Cumhuriyet Gazetesi ile Darüşşafaka'nın da önemli katkıları bulunan “Ben, Cemal Nadir” adlı sergi, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde geniş katılımla açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile birlikte katıldığı serginin açılışında, Cemal Nadir Güler'in torunu Mehmet Tunaman da yer aldı. Küratörlüğünü Deniz Dalkılınç'ın, tasarımını da Nejat Biçen'in üstlendiği sergide, Cemal Nadir'in günümüzde geçerliliğini koruyan eleştiri ve yorumlarını çizgileriyle anlattığı karikatürlerin orijinalleri, Bursa Erkek Lisesi'ndeki yılları ile öğretmenlik yaptığı dönemden fotoğrafları, Bursa karikatürleri, 1920 yılında Diken mecmuasında çıkan ilk karikatürü, hafızalara kazınan tiplemeleri, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinde çıkan çizimleri, kendi özel fotoğraf arşivinden kareler ile yaşamının dönüm noktaları yer alıyor.

Bu özel serginin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türk karikatür sanatının doğuşuna neden olan ve Türkiye'de karikatürün sevilmesini sağlamış bir isim olan Cemal Nadir'in, Bursa'dan çıkan ve Bursa'nın vefa borçlu olduğu en değerli isimlerden biri olduğunu vurguladı. Çizgi ve esprileriyle dünü bugüne taşıyan Cemal Nadir'i, doğduğu kentte açtıkları sergide Bursalılarla buluşturmaktan gurur duyduklarını belirten Başkan Erdem, “Karikatür sanatını kullanarak mizahi eleştirinin en güzel örneklerini sergileyen Cemal Nadir, çizdiği; ‘Dede ile Torun', ‘Amcabey', ‘Dalkavuk' ve ‘Yeni Zengin' gibi tiplemelerle belleğimizde. O'nun çok özel çalışmaları ile 1936 yılında Cemal Nadir'in karikatür sergisine giden Nazım Hikmet'in Bursa'daki tek özgür fotoğrafı da bu sergide yer alıyor. Küratörümüz Deniz Dalkılınç ve tasarımcımız Nejat Biçen'e, serginin açılmasına ön ayak olan Erkek Lisesi mezunlarından İlhan Özdoğan'a, serginin oluşumunda katkıları olan kurumlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cemal Nadir ruhuyla yaşadıklarını belirten usta sanatçının torunu Mehmet Tunaman da, “Cemal Nadir, kısa ve zorlukla geçen yaşamında çok önemli işler yapmış. Ben, O'na yetişemedim. Bu sergide benim bilmediğim birçok eser ve fotoğraf var. Evdeki Akbaba, Amcabey dergilerini incelerdim. Duvarlarda karikatürlerinin orijinalleri asılı dururdu. Biz, hep Cemal Nadir ruhuyla yaşadık. O'nun açtığı yolda, Türkiye'de birçok karikatür sanatçısı yetişti. Ama Cemal Nadir bir başkaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İlhan Özdoğan da, Cemal Nadir'in çok önemli bir değer olduğu, Bursa'nın dünyaya açılan yüzü olarak O'nu tanımanın ve 120. doğum yılında anmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bursa'nın, Sait Faik, Reşat Nuri Güntekin gibi başka değerleri de olduğuna ve bu isimlere sahip çıkılması gerektiğine de dikkat çeken Özdoğan, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Ben, Cemal Nadir” sergisinin küratörü Deniz Dalkınıç ile Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İlhan Özdoğan'a teşekkür ederek plaket verdi. “Ben, Cemal Nadir” sergisi, 10 Kasım tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde izlenime açık kalacak.