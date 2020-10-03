Bursalı uzman çavuş kansere yenik düştü

Kıbrıs’ta görev yapan Bursalı Topçu Uzman Çavuş kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ta görev yapan Bursalı Topçu Uzman Çavuş kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzman çavuşun ölüm haberi Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesindeki baba ocağını hüzne boğdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balı için memleketi Göynükbelen Mahallesinde askeri tören düzenlendi. Balı ilçe mezarlığına defnedildi.