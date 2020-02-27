Bursalı vekiller TOBB`da bir araya geldi

Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa milletvekilleri ile oda ve borsa başkanlarını TOBB Birlik Merkezi`nde ağırladı.

Hisarcıklıoğlu ve Matlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden 27. dönem Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Güler,Erkan Aydın ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Bursa'da faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyon üyesi ile özel sektörün Türkiye'deki en büyük üst kuruluşu olan ve Türkiye`de 181 ticaret ve sanayi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası olmak üzere toplam 252 oda ve 113 ticaret borsası ile hizmet veren TOBB ve Bursa`da üretilecek olan Türkiye`nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Bursalı vekillere ve oda borsa başkanlarına bilgilendirmelerde bulundu.

Bursa'nın çok önemli bir ekonomik güç olduğunun altını çizen Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bursa, var olan potansiyelini tam olarak kullandığı takdirde ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. Toplumun ortak noktası olan Türkiye`nin otomobili TOGG da artık bir Bursa markası. Gemlik`te ilerleyen günlerde TOGG ile ilgili olarak, otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, SİAD`larımız, mahallî idareciler ve bütün yerel dinamiklerimizle birlikte bir bilgilendirme toplantı yapılması planlanıyor ve bu konuyla ilgili TOGG resmi açıklamasını önümüzdeki günlerde yapacak” dedi.

Güçlü ve kuvvetli bir Bursa'nın gerek tarımda, gerek sanayide ne yaparsa en iyisini yapacağını belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bursa'nın neferleri olarak bir aradayız. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursa iş dünyası adına şehrimize verdiği desteklerden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Şehrin ekonomisinin ele alınması açısından toplantımız çok kıymetli. Bursa sanayinin şu ânda kilogram başı 4 dolar olan ihracat değerinin özellikle TOGG`un da şehir ekonomisine katkılarıyla, 7 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Borsa İstanbul gibi işleyecek olan TURİB sistemi de tarım sektöründe âdetâ devrim niteliğinde. Yeni nesil borsacılık sistemi olan TÜRİB ile artık devletin oyuncu değil hakem olacağı bir kurguyu hayata geçiriyoruz Bursa hem tarımda hem sanayide büyümeye devam ederek önce şehre sonra Türkiye'ye değer katmaya devam edecek” dedi.

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan'ın yaptığı sunumların ardından, oda ve borsa başkanlarının ilçeleriyle ilgili taleplerini dile getirdikleri toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.