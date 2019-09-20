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Bursalı vekillerden Minik Zeynep'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tedavisi için yakından ilgilendiği; halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı minik Zeynep’i AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için yakından ilgilendiği; halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı minik Zeynep'i AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Refik Özen ziyaret etti.


AK Parti Bursa Millet Vekili Mustafa Esgin ve Refik Özen Türkiye'de 70 kişide görülen, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunan hastalığın tedavisi için Ankara'da bulunan Sargın ailesini ziyaret etti.


Tedavisine başlanan Zeynep ile yakından ilgilenen vekiller, süreç hakkında da bilgi aldı.

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