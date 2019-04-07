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Bursalı Vosvos tutkunları otizme dikkat çekti

Bursa Otizm Derneği ile Vosgarage 16 grubu otizm farkındalık günü kapsamında bir araya gelerek rengarenk Vosvoslarla şehir turu attı.


Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Bursa Otizm Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Vosgarage 16 grubu da destek verdi. Birbirinden renkli araçlarıyla Beşevler Meydanına gelen Vosvos tutkunları, otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu. Araçlarını süsleyen tutkunlar, otizme dikkat çekmek için Beşevler'den Heykel'e şehir turu attı.


Sosyal sorumluluk projelerinde destek vermeye çalıştıklarını ve bu yıl ikincisini düzenlediklerini etkinliğe katıldıklarını belirten Vosgarage 16 grubu üyeleri, "Bursa Otizm Derneği ile beraber geçen sene başlatmış olduğumuz etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz. Emeği geçen ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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