Bursalılar dikkat

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray’da kapasiteyi yüzde 60’a çıkartacak çalışmalara hızla devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük toplu ulaşım projesi Bursaray'da kapasiteyi yüzde 60'a çıkartacak çalışmalara hızla devam ediyor. Yarın sabah bazı istasyonlarda seferlerler saat 09:00'da başlayacak.
Yeni sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül 2019 Pazar günü Paşaçiftliği, Sırameşeler, Kültürpark, Merinos ve Osmangazi istasyonlarında metro seferleri kapasite arttırım sebebiyle sabah saat 09:00'da başlayacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.