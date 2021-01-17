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Bursalılar dikkat! Dondurucu soğuklar geliyor

Bursa’da hissedilen hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü, kış havası kendini hissettirmeye başladı.

Bursa'da hissedilen hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü, kış havası kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının bugün en yüksek 1, gece sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.


Meteoroloji'nin verilerine göre; Bursa'da bugün ve yarın kar yağışının ardından, dondurucu soğuklar geliyor. 5 günlük hava tahmin raporuna göre pazartesi ve salı günü en düşük sıcaklığın sıfırın altında 7 derece olması, çarşamba günü sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.


Ayrıca, önümüzdeki 4 gün için de Bursa ve çevre iller için zirai don uyarısı yapıldı.

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