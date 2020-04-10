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Bursalılar fırın ve marketlere akın etti

İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.

00'e kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Bursa'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.


Bursalılar sokağa çıkma yasağı gelince soluğu market ve fırınlarda aldı. Birçok vatandaş market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar gittikleri marketlerin saat itibarı ile kapandığını ve bakkallarda ekmek kalmadığını görünce ekmek fırınlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok tekel bayisinde ise sigaranın kalmadığı öğrenildi.

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