İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursalılar hafta sonu BKM Kitap'ta yazarlarla buluştu

Salgın sonrası normalleşme döneminde imza günleri etkinlikleriyle yazar ve okur buluşmaları gerçekleştiren BKM Kitap bu hafta sonu 3 yazar birden ağırladı.


Akademisyen Anne olarak bilinen ve sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal BKM Kitap İstanbul Yolu şubesinde okurlarla buluşurken, aynı gün BKM Kitap FSM şubesinde genç okurların yakından takip ettiği Sena Nur Işık okuyucularıyla buluştu. Bugün gerçekleşen etkinlikte ise yine genç okurların ilgiyle takip ettiği Dilara Keskin imza etkinliğinde bir araya geldi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.