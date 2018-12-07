Bursalılar hafta sonunu donarak geçirecek

Uludağ'da tipi kar kalınlığını 30 santimetreye çıkartırken, kış lastiği takmayan araç sürücülerine ise ceza yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Bursa'da bugün hava sıcaklığı gündüz dört derece hissedilirken, gece ise eksi iki derece olması bekleniyor. Bu gece havanın sıfırın altına düşmesiyle beraber kar yağışı beklendiği öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi yerlerinden biri olan Uludağ'da iki gündür kar yağışı ve tipiyle beraber kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kapanan yollar ise Karayolları ekipleri tarafından sürekli temizleniyor. Uludağ'da yağışın hafta sonuna kadar devam etmesiyle pistlerin tamamen kullanılabilir hale geleceği öğrenildi. Yılbaşını ve ara tatili Uludağ'da geçirecek olan misafirlerin otellerde yüzde 80 oranında doluluk sağladığı bildirildi.

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Aralık itibari ile başlayan kış lastiği uygulamasına uymayan ticari araçlara ise 625 lira ceza kesildi.