Bursalılar Nihat Sırdar ile 90'ları yaşadı

Ünlü Dj Nihat Sırdar, Bursa'da ‘90'lar Kafası' ile Bursalıları unutulmaz bir yolculuğa götürdü.

90'lı yıllara damga vuran Türkçe pop şarkılarıyla bezenen geceye ilgi yoğun oldu. Bursalılar, DJ Sırdar'ın belirlediği ve çaldığı şarkılar ile kendilerinden geçerek, kendilerini müziğin ritmine verdi. Gece boyunca hareketli ve yüksek tempolu şarkılar ile gönüllerince eğlenen Bursalılar, tüm streslerini geride bıraktı.

Şarkılara ilişkin verdiği bilgiler ve o dönemleri hatırlatan DJ Nihat Sırdar da, enerjisiyle ve temposuyla göze çarptı. Sık sık Bursalılar ile sohbet eden DJ Sırdar, gece boyunca birbirinden güzel ve dillerden düşmeyen şarkıları çaldı. Mekana gelen Bursalı dinleyiciler de, bir an olsun oturmayarak keyifle dans etti. Dinleyicilerini 90'lı yıllara götüren DJ Sırdar, büyük beğeni toplarken, 2 saati aşkın süren gecede unutulmayan sanatçılar da yad edildi.