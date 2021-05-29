Bursalılar rafting için 6 Haziranı bekliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen rafting parkuru 6 Haziran'da açılıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt'un ilçenin turizm için yürüttüğü çalışmalar karşılık buldu. Bursa'da 7'den 77'ye tüm doğaseverler ve doğa sporları tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday 8,5 kilometrelik rafting parkuru 6 Haziran'da açılıyor. 'Doğanın, doğal insanların diyarı seni bekliyor' sloganıyla doğal güzellikleri ve doğal lezzetlerin tanıtımına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Aykurt, "Bu hedefin yapı taşı olarak kabul edilen, başta tesisleşme, kadın kooperatifleşme çalışmaları, çileğin tanıtımı ve yaban mersini gibi değerli tarım ürünleri, alternatif doğa sporları ve termal su ile alt yapı ve yol çalışmaları gibi önemli çalışmaların büyük oranda tamamlanma aşamasına geldi. Doğal olarak doğamızla kazanacağız. İnşallah el birliği ve gönül birliği ilçemiz ve bölgemiz adına büyük önem taşıyan çalışmalarımızı ardı ardına hayata geçireceğiz. 6 Haziran tarihinde 8,5 kilometrelik ilk parkurumuzun açılışını yapıyoruz. Tüm Bursalı hemşehrilerimizi kendilerini doğanın akışına bırakmaya davet ediyorum” dedi.

Çalışmalarla ilgili Orhanelinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve S por Hizmetler Daire Başkanı Nurullah Yıldız, Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdulkerim Baştürk, Belediyesi Spor İşleri Müdürü Emre Solak, Turizm Müdürü Ercüment Yılmaz, Bursa Kültür Turizm İl Müdürü Kamil Özer, TÜRSAB Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Koordinatörü Anıl Bayık, Güney Marmara Oteller Birliği Başkanı Ersin Yazıcı, Bursa Rehberler Odası Başkanı Denizhan Sezgin ve Redbull Bölge Müdürü Melis Güney, Başkan Ali Aykurt tebrik ederek, çalışmalarla ilgili tam destek olacaklarını açıkladı.