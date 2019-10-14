Bursalılar sağlıklı hayatı tercih etti

Bursa'da 2019 yılının ilk 9 ayı itibariyle sigara bırakma polikliniklerine 5 bin 611 başvuru gerçekleştirilirken, bin 302 kişi sigarayı bıraktı.

Bursa'da yürütülen sigara bağımlılığıyla mücadele çalışmaları her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor. Mücadelenin en önemli aşamalarından biri, kullanıcıların bırakmaları yönünde desteklenmesi ve kararlılık geliştirmeleri yönünde motive edilmeleri olduğunu ifade eden yetkililer, bilimsel geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılmasıyla tütün bağımlılığından kurtulmanın mümkün olabileceğini söyledi. Her yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısı artarken, 2019 yılının ilk 9 ayı itibariyle ilimizdeki 17 sigara bırakma polikliniğine 5 bin 611 başvuru yapıldı. Burada yürütülen tedavi ve danışmanlık hizmetleri sonucu bin 302 kişi sigara bağımlılığından kurtuldu.

Vatandaşların Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattını arayarak danışmanlık hizmeti alabileceğini vurgulayan yetkililer, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların ve bantların kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olup, olmadığına bakılmaksızın sigara bırakma polikliniklerinde tedavi gören hastalara ücretsiz verildiği ifade edildi.