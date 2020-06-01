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Bursalılar tarihî mekânlarda çay içmeyi özlemiş

Bursa’da 2,5 aydır kapalı olan tarihî hanlardaki kafeler kapılarını açtı.

Bursa'da 2,5 aydır kapalı olan tarihî hanlardaki kafeler kapılarını açtı. Tarihî mekânlarda çay içmeyi özleyen vatandaşlar soluğu buralarda aldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan tarihi hanlardaki kafeler bugün kapılarını açtı. Hanlar bölgesinde 2,5 aydır oturup çay ve kahve içemeyen Bursalılar bugün soluğu buralarda aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında oturma düzeninde hizmet veren kafeler müşterilerine hizmet vermeye başladı. Bugün Bursa'da yağmur yağmasına rağmen tarihî mekânlar çay içmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Fidan Han'da kafe işletmeciliği yapan Murat Ömür, "Uzun bir süredir dükkânlarımız kapalı bugün ilk siftah yaptık. Vatandaşlar buralarda çay kahve içmeyi özlemişler, sabah erken saatlerden itibaren gelenler oldu" dedi.

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