İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursalılara fırtına uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.


Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'da çarşamba günü, güney ve güneybatıdan saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, perşembe günü ise saatte 70-100 kilometre kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınada meydana gelebilecek muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.