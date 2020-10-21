İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'nın 3 ay yetecek suyu var

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı, son yağışlarla birlikte az da olsa yükseldi.

Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı, son yağışlarla birlikte az da olsa yükseldi. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın yaklaşık 3 ay yetecek suyu mevcut.


Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 45, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17. Ortalama doluluk oranı yüzde 31 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 20 milyon 604 bin 808 metreküp olduğu, şehre verilen su miktarının ise toplam 401 bin 813 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağı belirtilirken, yetkililer ise vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.