Bursa'nın 5 yılı bu çalıştayla ortaya çıkacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), tarafından 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çerçevesinde Bursa İl Çalıştayında kalkınma için yol haritası ve stratejiler ele alındı. Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Zeki Durak, kurum ve kuruluşların yetkilileri hazır bulundu. BEBKA Genel Sekreteri Durak, "2014-2023 bölge planının sonuna geldik. Önümüzde 2024-2028 yılları arasında bölgemizde yapılacak çalışmalar, yatırımlar, bölgenin zayıf ve güçlü yönleri masaya yatırılacak. Bu çalışmalardan sonra katılımcılardan almış olduğumuz verilerle ilçe ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretler neticesinde de bölge planını oluşturmuş olacağız. Bu plan çerçevesinde de yatırımlara kolaylıkla yön vermiş olacağız. Önümüzdeki 5 yılın planlaması da bu çalıştayın sonunda ortaya çıkacak. İnşallah planlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Vali Yardımcısı Özsoy ise, "Sadece ekonomik anlamda bu planlar yapılmıyor. Bölgenin tarımsal, iklimsel anlamındaki destekler içinde bu planlar ortaya çıkarılıyor. Kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

TR41 Bölgesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarla yeni dönem Bölge Planı çalıştayında, bölge planı süreci hakkında katılımcılara sunum yapıldı.