Bursa'nın adayları Ankara'da tanıtıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki adayları Ankara'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. İlçe belediye başkan adayları ile birlikte Ankara Spor Salonu'nda kamuoyuna tanıtılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Çok güzel projelerimizle, birlikte yöneterek Bursa'yı örnek kent yapacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarını Ankara'da düzenlenen görkemli törende tanıttı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve Bursa'nın ilçe belediye başkan adayları birlikte katıldı. Aynı zamanda CHP'nin seçim kampanyasının da resmen başlatılmış olduğu aday tanıtım toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 maddelik Yerel Yönetimler Temel İlkeleri ile 2019 Yerel Seçim Bildirgesi'ni kamuoyuna açıkladı.

Demokrasi şölenine sahne olan tanıtım toplantısında adayların sahneye davet edilmesi sırasında büyük coşku yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de yoğun alkış ve tezahüratlarla sahneye davet edildi. Bozbey'in ardından sırayla, Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner, Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan, Kestel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı, Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun ile CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu,Yüksel Özkan, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal da sahneye çıktı. Bursa'nın belediye başkan adayları ve milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte herkesi selamladı.

Aday tanıtım toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP'nin 2019 Yerel Seçim Bildirgesi'ni değerlendirdi. Bildirgenin insan odaklı olduğuna dikkat çeken Bozbey, “Zaten yıllardır Nilüfer'de uygulamış olduklarımızı, daha gelişmiş şekliyle bugün seçim bildirgesinde görmenin de mutluluğunu yaşadık” dedi.

Türkiye'nin çok önemli bir seçim maratonu içinde olduğunu ifade eden Mustafa Bozbey şöyle konuştu:

“Bu bir yerel seçim. Halk belediye başkanlarını seçecek. Yani ulaşabildiği, kendi sorununu çözebilen, derdini dert edinen, mutlu, huzurlu ve gülümseyen bir kent oluşturabilen, bu yönde projeler ortaya koyan bir yöneticiyi seçecek insanlar. Onun için bu yerel seçimde biz de 20 yıllık bir tecrübenin sonucu olarak, Bursa'nın oylarına talip olduk. Allah utandırmasın, 31 Mart'ta Bursa'yı gülümsetme adına bir başlangıç yapacağız. Bursa ile ilgili çok güzel projelerimiz var. En önemli sorunun trafik ve ulaşım olduğunu biliyoruz. Ama bunun yanında Bursalı'nın hakları var. Örneğin suyu kullanma hakkı var. Bizim değerimiz olan bir Uludağ var. Uludağ'ın suyunu neden Bursalı pahalı içiyor ya da Türkiye'nin en pahalı ulaşımını neden Bursalı kullanıyor? Bursalılar'ın ulaşımla ilgili, suyla ilgili genel ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlara da çözüm bulacak bir anlayıştayız. Çünkü bizim için önce insandır. İnsanın mutluluk, huzuru, güven içinde yaşamasıdır. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla, şeffaf ve hesap verebilir olacağımızı çok net söylüyorum. Biz, yıllarca şeffaf yönettik ve hesap verdik. Yine bundan böyle de Bursa adına Bursalılar'a her konuda mutlaka soracağız, beraber karar vereceğiz. Yani Bursa'yı birlikte yöneteceğiz. Nasıl ki Nilüfer'de birlikte yönetmiş ve Nilüfer'i örnek ve lider bir kent yapmışsak, Bursa'yı da yine birlikte yöneterek, örnek ve lider bir kent yapacağız.”