Bursa'nın akademik okulu “Akıl Koleji”

Akıl Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Demir, “Bursa'da özel Anadolu ve Fen Liseleri arasında üniversiteye hazırlıkta en iyi akademik okul olmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Özel Akıl Anadolu ve Fen Lisesi, Bursa'da özel Anadolu ve Fen Liseleri arasında üniversiteye hazırlıkta en iyi akademik okul olmayı hedefliyor. Okul ile üniversite sınavını bir çatı altında birleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Akıl Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Demir “Üniversite sınavına hazırlık 2003 yılından itibaren bizim uzmanlık alanımız. Bizi diğer okullardan ayıran en önemli özellik akademik okul olmamızdır. Akademik okul söylemini ilk kez biz geliştirdik. Çocuğunuzu başka bir özel okula götürdüğünüz zaman size bir havuzlarının olduğu söyleyeceklerdir. Sosyal kültürel faaliyetlerinden bahsedeceklerdir. Bunlar doğru ve olması gereken şeylerdir. Bizde de sosyal ve kültürel etkinlikler var ancak bizim birinci önceliğimiz 12. sınıf öğrencilerini ihtiyacı olan bilgiyle donatmaktır, çünkü onların hedefi üniversite sınavı kazanmaktır. Bundan dolayı kültürel etkinliklerdense sınava odaklı eğitim vermeyi planladık” şeklinde konuştu.

Dershane modelini, yeni adıyla kurs modelini, özel okulda uyguladıklarını ve kendilerini diğer okullardan ayıran en önemli özelliğin bu olduğunu da belirten Demir “Öğrencilerimiz evdeki odalarının konforunda 10-12 kişilik sınıflarda eğitim alıyor. Biz öğrencimizi sabah 9'da alıyoruz, gece 10'a kadar çalışıyoruz. Bunun amacı öğrenciyi derse boğmak değil, düzenli ve kontrollü çalışmasını sağlamaktır. Öğrenci akşam evine gittiği zaman ailesinden otur dersini çalış' cümlesini duymuyor. Ben öğrencimi eve gönderdiğim zaman ona sadece git ailenle otur, sohbet et, uyu ve dinlenip gel' diyorum. Biz öğrencinin bütün sınav stresinin, yükünü burada alıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize ait kendi şahsi dolapları mevcut ve böylece öğrenci kitap taşıma yükünden kurtulmuş oluyor. Öğrenciler eve sadece uyumaya ve dinlenmeye gidiyorlar” dedi.

Meslekte en az beş sene tecrübesi olmayan veya enerjisi düşük öğretmenlerle çalışmadıklarını belirten Demir, “Akademik bir okul olduğumuz için, öğretmen kadromuz sınav odaklı çalışan, üniversite sınav sistemini bilen, test tekniğine dönük, öğretmeyi hedef alan ve her öğrencinin seviyesine uygun ders anlatabilen öğretmenlerden oluşmaktadır. Bir öğretmenin bilgili olması önemlidir ancak daha da önemli olan şey öğretmenin karşısındaki öğrencinin seviyesine göre ders anlatabilmesidir. Kurmuş olduğumuz ekip, öğrencinin nabzına, seviyesine ve kalitesine göre ders anlatan bir ekiptir. Ben sadece derse girerim, dersimi anlatırım, çıkarım öğretmen modeli yoktur” ifadelerini kullandı.